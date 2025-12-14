キリンビバレッジは12月12日、スリランカの復興支援へ駐日スリランカ大使館を通じて100万円を義援金として拠出することを明らかにした。スリランカは11月末、サイクロン「ディトワ」がもたらした豪雨で被災した。同社はスリランカから日本に輸出される紅茶葉の約25％を購入して「午後の紅茶」などに使用している。今後、現地農園や関連団体と連携しながら引き続き復興に向けた適切な追加支援を実施していく。