チェルシーでの7年間の活躍を経て、2019年にレアル・マドリードへと移籍した元ベルギー代表FWエデン・アザール。チェルシー時代のアザールは圧巻のパフォーマンスを連続しており、レアルでも攻撃の中心になることが期待された。レアルではクリスティアーノ・ロナウドも着用した背番号7を任されることになったが、残念ながらレアルでは実力の半分も出せなかった。レアル移籍後は怪我が相次ぎ、主力になれないまま2023年に契約を解消