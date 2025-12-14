リヴァプールはプレミアリーグ第16節でブライトンと対戦し、2-0の勝利を飾った。この一戦は試合開始から46秒という今シーズンのプレミアリーグ最速弾を含む2ゴールを挙げたウーゴ・エキティケの活躍が目立ったが、英『GIVEMESPORT』によると、リヴァプールファンが称賛の声を送ったのはカーティス・ジョーンズだという。リヴァプールの生え抜きであるカーティスはこの試合で、94%（77回中72回）のパス成功率を記録し、5回のドリブ