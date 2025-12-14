元NPB審判員の丹波幸一氏（55）が、前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」に出演。現代全盛の捕手のフレーミングについて持論を展開した。丹波氏は捕手のキャッチングについて「ちゃんと（ミットを）止めて見せてくれる人が一番いい。今のフレーミングっていうのはボール球をストライクに見せる。これはボール」と、フレーミングすることで捕手自身がボール球だったことを認めているようなもの