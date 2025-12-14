防府競輪のＦ?「西日本カップ第５５回毛利賞争奪戦」が１５日、開幕する。近況やや物足りない四国の大砲・佐々木豪（２９＝愛媛）が、沖縄合宿を経て防府に乗り込んできた。伊予の大砲が自慢のパワーを爆発させる。今年最後のＧ?小倉競輪祭で精魂を使い果たしたのか、体調を崩してしまい体重は４キロも落としてしまった。前走の取手では影響がモロに出て、まさかの優出失敗に終わった。基本的にオフがない競輪選手。泣き言