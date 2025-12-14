女子団体追い抜きで滑走する（右から）堀川桃香、高木美帆、佐藤綾乃。3位となり、ミラノ・コルティナ冬季五輪の出場権獲得を確実とした＝ハーマル（共同）【ハーマル（ノルウェー）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第4戦最終日は14日、ノルウェーのハーマルで行われ、女子団体追い抜きの日本（堀川、高木、佐藤）は2分58秒62で3位だった。3戦連続の表彰台で、ミラノ・コルティナ五輪の出場権獲得を確実とした。優