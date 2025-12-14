お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が14日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）に出演。今年の“アクシデント”について語った。この日は「日米好珍プレーSP」と題し、球界のアクシデントを紹介。自身のアクシデントについて聞かれると「今年、後輩とか若いスタッフさんと飲みに行く時間を作らないとなと思って、精力的に20人ぐらい連れてね、しゃべりやすい空気つくって」と自身主催の飲み会を開催して