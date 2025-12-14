株式会社SBJ銀行は、2025年12月1日（月）より「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」の1年もの金利を、年0.6％から年1.25％へ引き上げると発表しました。商品概要対象商品：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）預入期間：1年金利：年1.25％（税引き前）改定日：2025年12月1日（月）※1人1口座、100万円まで。なお、今回、金利が引き上げられた「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、預