All About ニュース編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜のイルミネーション・クリスマス」についてのアンケート調査を実施。この記事では、「横浜で好きなイルミネーションスポット」ランキングの結果を横浜ガイドが発表します。【7位までの全ランキング結果を見る】2位：よこはまコスモワールド／56票2位に選ばれたのは、横浜・みなとみらい21地区にある都市型遊園地「よこはまコスモワールド」でし