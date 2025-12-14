前市長の失職に伴う静岡県伊東市の市長選挙は12月14日午後8時に投票が締め切られ、午後9時10分から伊東小学校で開票作業が始まりました。大勢は夜11時頃に判明する見通しです。 【写真を見る】伊東市長選の開票作業が始まった様子 投票は14日午前7時から同市内24か所で行われ、午後8時に締め切られました。確定投票率は60.54%で2025年5月に行われた前回選（49.65%）を10.89ポイント上回りました。 今回の市長選は過去最多9人が