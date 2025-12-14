前市長の失職に伴う静岡県伊東市の市長選挙は、12月14日午後8時に投票が締め切られました。確定投票率は60.54%(期日前投票含む)で、2025年5月に行われた前回選の確定投票率(49.65%)を10.89ポイント上回りました。 当日の投票、期日前投票、不在者投票を含めた投票者総数は3万4,111人でした。 開票は午後9時10分からは、伊東小学校で開票が始まります。伊東市長選の大勢は午後11時頃に判明する見通しです。【伊東市長選挙 立候補