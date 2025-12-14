【ハーマル（ノルウェー）共同】スピードスケートの女子団体追い抜きの日本が14日、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の出場権獲得を確実とした。ノルウェーのハーマルで行われたワールドカップ（W杯）第4戦で堀川桃香（富士急）高木美帆（TOKIOインカラミ）佐藤綾乃（ANA）のメンバーが3位となり、W杯の総合ポイントで2位に入った。日本は2018年平昌大会で金メダルに輝き、22年北京五輪で2位。今季のW杯は高木、佐藤、野明