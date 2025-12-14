お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める14日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。大みそかの「第76回紅白歌合戦」にアイドルグループ「AKB48」が出場すると発表された件について言及した。同グループは19年（第70回）以来、6年ぶり13回目の出場。20周年を記念し8人の卒業メンバーである前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・