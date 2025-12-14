人気女子プロレスラー、山岡聖怜が１３日、自身のインスタグラムを更新。「デマ情報」について注意喚起した。山岡は「ファンの中で私とプライベートでも仲の良いみたいなありもしないデマ情報が回っているという事が私の耳に入ってきました」と記述。「私は皆さんと楽しくサイン会やツーショット会をしたいですし、楽しく関わりたいです。そういう変なデマ情報を耳にするととても心が傷つきます」とつづった。プロレス団体マ