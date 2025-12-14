初日の出の名所、大分県佐伯市の豊後二見ヶ浦で14日、夫婦岩にかかる大しめ縄の張り替えが行われました。 夫婦岩の間から昇る初日の出を見ることができる佐伯市上浦の豊後二見ヶ浦。新年を前に14日朝から大しめ縄の張り替え作業が行われました。ボランティアおよそ400人が参加して、長さおよそ65メートル、重さおよそ2トンになる大しめ縄を5時間ほどかけて編み上げました。 ◆作業をした女性「私たちがつくったしめ縄を元