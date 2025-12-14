大規模な火災が起きた大分市佐賀関では、より多くの被災者に支援物資を届けようと、日曜日にあわせて配布会が行われました。 今回の火災を受けて、大分市には全国各地から衣類などの支援物資が寄せられています。前回の配布会は平日でしたが、大分市はより多くの人が来ることができるよう、2回目となる今回は日曜日に行いました。 14日は、今も避難所に身を寄せる人などが訪れ、これから特に必要となる厚手のコートやセ