地域の緑を増やしていこうと、大分県別府市で植樹活動が行われました。 この植樹活動は大分東ロータリークラブが別府ケーブルラクテンチで行ったものです。 14日は会員のほか、大分商業高校の生徒などあわせておよそ80人が参加し、「ジンダイアケボノ」という品種のサクラの苗木2本を植えました。 ◆大分東ロータリークラブ 安藤暢啓会長「自然災害が多発する中、二酸化炭素の問題など環境問題を