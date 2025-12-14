蛙亭・イワクラ、エルフ・荒川が１４日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。女性芸人同士のツーショットトークを繰り広げた。イワクラは、以前に交際していたオズワルド・伊藤俊介との破局に言及。「まず、荒川に別れたっていう報告をしたときに（荒川が）『先に言っときます！２人とも本当に。伊藤さんはお父さんやし。イワクラさん、お母さんと思ってるんで、どっちの味方でもないです