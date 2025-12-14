すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が14日、7曲目のオリジナル新曲「新曲「OPITCAL」のミュージックビデオ（MV）を、YouTube公式チャンネルに公開した。待望の初のワンマンライブまで、あと半月。着々と準備を進めるその一環が、ステージで披露するための持ち歌だ。7曲目のオリジナル曲は、「光になって君のところへ」というテーマを掲げて、