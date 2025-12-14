同居できてよかったわー▶▶この作品を最初から読む幼い頃から言いたいことを我慢してきたシャイな性格のさとこ。結婚・出産を経て、ようやく「人並みの幸せ」を手に入れたと思った矢先、超マイペースな義母との同居が決まってしまいます。料理に文句をつけられ、古い家電を押し付けられ、それでも「義母に嫌われたくない」という一心で我慢をするさとこ。そんなさとこの元に、「運命を変えるヒント」を与える人物が現れ