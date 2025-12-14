[Alexandros]が本日12月14日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催した“15th Anniversary VIP PARTY ‘25”2日目公演の終演後に、ツアー形式では2019年以来7年ぶりとなるFC会員限定ライブツアーを発表した。＜ACCESS ALL AREA＞と題されたFCツアーは4月10日神奈川・横浜ベイホール皮切りに6月5日京都・KBSホールまで全国9カ所で開催される。チケットは[Alexandros] のFC、[Alexandros] CREW会員限定で明日12月15日18時より先行受付がスター