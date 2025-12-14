小倉 唯が、ニューシングル「チョコレート・メモリアル」を2026年2月11日（水・祝）にリリースすることを発表した。あわせて新アーティスト写真およびジャケットも公開されている。今作は＜昭和歌謡＞をコンセプトにしており、ビジュアルもそのイメージを踏襲した形となった。CD収録曲のうち、表題曲の「チョコレート・メモリアル」はバレンタインも意識した甘い楽曲で、キュートで伸びやかな歌声も印象的な作品に仕上がっている。