モデルの蜂谷晏海（33）が14日、インスタグラムを更新。スピードワゴン井戸田潤（53）との間に第2子の次男が誕生したと発表した。蜂谷は、井戸田と連名で文書を発表した。「2025年12月14日、本日の朝8時30分頃第二子となります、男の子を出産いたしました。母子共に健康です。4人で迎えるクリスマス。サンタさん最高のプレゼントをありがとう。いつも以上に忙しくなる年末年始、それもまた楽しみです。今後ともあたたかく見守っ