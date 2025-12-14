全日本空輸（ANA）は、降雪が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。12月14日正午現在、特別対応を実施するのは、12月15日午前に札幌/千歳、同日の終日に稚内・オホーツク紋別・女満別・釧路・根室中標津・函館を発着する便。これらの空港では遅延・欠航・他空港への着陸や出発地への引き返しの可能性がある。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。