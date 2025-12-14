フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは12月12日、自身のInstagramを更新。母目線のかわい過ぎる姿を公開しました。【写真】本田紗来、母目線のかわい過ぎる姿に反響！「くまさんとサラちゃん最高」本田さんは「母カメラきょうだいがみんな一人暮らしを始めて、この高校3年間両親を独り占めさせていただいていました最近も3人で色違いの靴を買ったり、ほんわか過ごしています」とつづり、4枚の写真を投稿。写真は母