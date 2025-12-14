あともう一歩だった。このレースがラストランとなるソウルラッシュは2着。直線の入口では香港のヴォイッジバブルを一旦交わしたかと思ったが…ラスト100m付近から驚異的な差し返しに遭い惜しくも敗れてしまった。それでもあわやの場面は作り、G1馬としての能力は見せた。2着ソウルラッシュC.デムーロ騎手「とても良い走りでした。道中もスムーズでしたし、少し仕掛けが早かったかもしれませんが、勝ち馬が本当に強かったです」