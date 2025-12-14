現地12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港国際競走第7R・香港マイル（G1・芝1600m）は、香港のスターホース、ヴォイッジバブルが、このレースでラストランとなったソウルラッシュとの一騎打ちを制した。2着にソウルラッシュ、エンブロイダリーは11着に敗れた。香港マイル、勝利ジョッキーコメント1着ヴォイッジバブルZ.パートン騎手「彼がどんな馬かを示せたと思います。派手なパフォーマンスを見せるタイプではあ