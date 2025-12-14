セブンプレミアムから、贅沢なご褒美時間にぴったりな2種のチョコレートが新登場します。「とろ生食感ショコラ」と「生チョコレート抹茶」は、厳選された素材にこだわり、それぞれパプアニューギニア産カカオと一番摘み宇治抹茶を使用した本格派の味わい。上質な香りやコク、とろけるような食感は、日常をふっと解きほぐしてくれます。また、購入がカカオ生産地の支援にもつながるサステナブルな商品としても注