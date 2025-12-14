長野県富士見町出身の登山家で、昨年７月にパキスタン北部の世界第２位の高峰Ｋ２（８６１１メートル）西壁に挑戦中に滑落し、４５歳で帰らぬ人となった平出和也さんにスポットを当てた企画展が、塩尻市立図書館で開かれている。困難に挑戦し続けてきた平出さんがＫ２遠征時に持参した貴重な装備品などが多数展示され、来場者からは「精いっぱい生きようと思った」「熱い思いがこみ上げてきた」などの感想が寄せられている。平