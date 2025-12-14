気象台は、午後9時14分に、波浪警報を福井市、あわら市、坂井市、越前町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】福井県・福井市、あわら市、坂井市、越前町に発表 14日21:14時点嶺北では、15日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福井市□波浪警報【発表】15日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■あわら市□波浪警報【発表】15日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■坂井市□波