2025年度の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。日本のメディア産業・ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物〈蔦重〉こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯を描いたドラマもついに完結。そこで放送を終えての感想を『べらぼう』の制作統括・藤並英樹さんから伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）『べらぼう』最大の衝撃！生田斗真＜治済・十郎兵衛＞一人二役構