みなさんは義実家の経済状況をどこまで把握していますか？遠くない将来、義両親の介護や相続問題が起きたときの話をどこまで旦那さんとしているでしょうか。先日ママスタコミュニティには義実家の経済状況に関するこんな質問が。投稿者さんは義両親の介護費用を心配しており、どこまで突っ込んで聞いていいのかと不安を抱えています。『旦那にそれとなく聞いたら｢まあ自分たちでどうにかするんじゃない？｣と軽い返答がきました。