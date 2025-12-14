私はアカネ。25歳の会社員です。実家に住んでいるため、家事はすべて母がやってくれます。そんなある日、職場で社員食堂の休止のお知らせがあり、しばらくお昼ご飯を自分で調達しないといけなくなりました。けれど母に「お弁当を作ってほしい」とお願いしたら断られてしまったのです。高校時代も毎日お弁当を作ってくれていたんだから、作ってくれればいいのに……。仕方なくコンビニのおにぎりを食べていたら、同期のモエが嬉しい