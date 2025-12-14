NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合 毎週日曜 後8：00〜ほか）が14日、最終回を迎え、都内で最終回パブリックビューイング＆トークショーが行われた。主演の横浜流星をはじめ、染谷将太、橋本愛、中村蒼、風間俊介、高橋克実が登壇し、作品を見届けたファンとともにフィナーレの余韻を分かち合った。【写真多数】天罰…ネット衝撃のシーン江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽や喜多川歌麿らを世に送り