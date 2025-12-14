ロッテの高部瑛斗外野手、高野脩汰投手、吉川悠斗投手が14日、千葉市内で千葉テレビ「MARINESSTUDIOマリスタ新春SP！」の公開収録に臨んだ。3選手はファンとチームを組んでのクイズ、選手名鑑づくり、缶バッチデザインなどのコーナーに挑戦。ロッテOBでMCを務めた清水直行氏のトークに誘われて別の選手の素顔やロッカールームの裏話も飛び出し、スタジオには笑い声が響いた。新春SP出演が2度目という高部は「すごく大変で