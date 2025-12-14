福西広太郎（２４＝埼玉）が１４日、ボートレース浜名湖で行われた「ＳＵＺＵＫＩスピードカップ」５日目１Ｒ、５号艇で１着となり、デビュー初勝利を飾った。福西は５コース発進。４コースの小宮の攻めにイン加藤翔ら内艇が抵抗した展開を的確に突き、ブイ際を差して上位争いに参戦。バックで伸びて２Ｍ先取りから、そのまま先頭に抜け出した。今年５月にデビューしてから７か月、８６走目での初勝利となった。埼玉支部に所