◆Ｊ２昇格プレーオフ▽決勝ＦＣ大阪０―４ｃ宮崎（１４日・Ａｘｉｓバードスタジアム）勝った方が初昇格となる一戦は、宮崎に軍配が上がった。今季Ｊ３で２５得点を挙げ、２位と２倍以上の差をつけて得点王に輝いたＦＷ橋本啓吾が体調不良で不在の中、４得点で快勝した。試合開始直後こそ押し込まれる流れとなった。ＣＫ、ロングスローなどを駆使する相手から猛攻を受けたが、ここを粘って無失点で切り抜ける。すると前半２