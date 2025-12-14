◆男子ゴルフアジアツアー最終戦サウジ・オープン最終日（１３日、サウジアラビア・ディラブＧ＆ＣＣ）比嘉一貴（フリー）が日本人として初めてアジアツアー年間王者に輝いた。５バーディー、１ボギーの６８で回って通算１６アンダーで７位に入り、年間ポイントランキング１位を守った。日本ツアーでは２０２２年に賞金王のタイトルを手にしている比嘉は「本当にうれしい。大変光栄」と喜びを口にし、「このために一生懸