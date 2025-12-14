伊東市選挙管理委員会によりますと、14日投票が行われた伊東市長選挙の投票率は60.54％でした。これは、2025年5月の前回選と比べ10.89ポイント上回りました。また、当選に必要な最低ライン「法定得票数」は、8500票程度になる見通しです。