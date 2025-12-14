◇ラグビーリーグワン第１節埼玉―ＢＬ東京（１４日、味の素スタジアム）リーグワン２０２５―２６シーズンが開幕。３連覇に挑む王者ＢＬ東京は、昨季４位の埼玉に０―４６の完封負けを喫した。先発した司令塔のＳＯリッチー・モウンガは「反則が多すぎた。埼玉のようなチームに、あれだけ反則を重ねると厳しくなる」と、反則数が２１を数えた一戦を振り返った。埼玉に無得点で敗れるのは、東芝だった前身のトップリーグ時