ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）最終話が１４日に放送され、九郎助稲荷（くろすけいなり）を演じる女優の綾瀬はるかが再登場した。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）綾瀬が演じる九郎助稲荷が登場したのは地上波の放送では午後８時４０分過ぎ。拍子木の音とともに巫女にふんして、蔦重（横浜流星）の前に現れ、死のお告げを伝えに来た。死期を伝えられた蔦重はこの世にやり残し