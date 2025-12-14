■これまでのあらすじ夫の辛辣な言葉に日々心をすり減らしていた妻は、ひそかに購入した宝くじが3億円当選していると知り、これだけは夫に明かさないと決意する。息子の習いごとの値上げを理由に、夫は妻のお茶会を「無駄」と断じて小遣いを減らしてしまう。妻は節約しつつ、夫に内緒でママ友との安らぎの時間を楽しんでいたが、帰宅後に行き先を問われ、咄嗟に嘘をついてしまう。その日、息子の忘れ物を届けに仕事の合間を縫って