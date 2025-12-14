俳優の木村拓哉（53）が14日、自身がパーソナリティを務めるTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演。「さすがだなと思った」俳優について語った。この日のゲストは、木村と何度も共演経験がある俳優の小日向文世（71）。先日、木村がテレビ朝日「徹子の部屋」の収録のためスタジオを訪れたところ、小日向が出演する同局ドラマ「緊急取調室」の撮影も行われていたという。小日向や主演の天海祐希（58）に久々に