■これまでのあらすじ1歳の子どもが発熱し入院。妻は付き添いとして病院で対応を続けていた。4日の付き添い生活を経て退院したが、その後も息子の体調は完全には良くならず、妻は不安を抱えていた。しかし夫は友だちと釣りに行ってしまう。ビール飲んじゃった…だと!?さすがに友人たちも心配類は友を呼ぶ…？入院していた時は看護師さんやお医者さんがいつもそばにいて安心できたけれど、退院してきた今、和葉は新米ママ1人で息子