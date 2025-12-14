「洞不全症候群」と国の指定難病「パーキンソン病」を公表した歌手の美川憲一（79）が14日、自身のインスタグラムを更新。ものまねタレントのコロッケ（65）とのツーショットを公開した。「ど〜も〜美川よ〜」と書き出した美川。「復帰第一弾は、無事に終わったわ〜」とコロッケとのディナーショーで無事、復帰したことを報告し、ツーショットを披露。「明後日の長崎も頑張るわよ〜」と長崎で行われる「ザ・ゴールデンステージ