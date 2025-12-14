前の話を読む。サトコが常務になってしばらく経ったころ、ミチオに家を出ることを伝えた。するとミチオは離婚を了承。ただし会社は辞めない、という。旧姓に戻り常務として社内に挨拶周りをしている姿を見た横田は…。■厚かましく笑顔で挨拶■釘を刺すことを忘れない■あとは常務として仕事をするだけ■どうしたの？常務として社内に挨拶に来たサトコに、横田はなれなれしく声をかけました。秘書課で仕事をしているのに、サトコの