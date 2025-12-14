気象台は、午後9時5分に、大雪警報を釧路市釧路、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町、別海町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・釧路市釧路、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町などに発表 14日21:05時点根室、釧路地方では、暴風雪や大雪、高波に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□暴風雪警報15日未明にかけ