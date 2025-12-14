12月14日に最終回を迎えたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』。蔦屋重三郎（横浜流星）の妻・てい役を演じた橋本愛のオフィシャルコメントが公開された。 参考：『べらぼう』森下佳子の予想を超えた橋本愛「あの眼鏡が似合ってしまう人がいるなんて」 本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（蔦重）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテ