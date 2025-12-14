（台北中央社）行政院（内閣）主計総処の統計によると、台湾の工業・サービス業で働くフルタイム被雇用者の今年1〜10月の給与中央値（ボーナスや残業代などを除く）は1カ月当たり3万8319台湾元（約18万7800円）で、前年同期比3.00％増となった。同処の報道資料によれば、同期の給与平均値は1カ月当たり4万7803元（約23万4200円）で前年同期比3.08％増だった。同処は、業種や被雇用者の個人特性ごとに給与の中央値が異なり、特に年