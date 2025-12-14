（台北中央社）今年7月に台湾に到着したM1A2T「エイブラムス」戦車の第2陣42両について、すでに移行訓練を開始しており、北部・新竹県の坑子口訓練場に正式に配備されていることが分かった。消息筋が14日、明らかにした。M1A2Tは台湾が米国から調達を進めている「世界最強」とも評される戦車。第1陣38両は昨年12月に台湾に到着し、今年10月末に就役した。第3陣28両は来年1月の到着を予定している。第2陣に関して消息筋は、先週に坑